Una indignante situación vivió una pareja de adultos mayores tras ser violentamente asaltados tras ir a cobrar su pensión solidaria y posteriormente el retiro del 10%, en Puente Alto.

Al regresar a su domicilio, tres de los delincuentes bajaron de un auto y se abalanzaron de inmediato sobre el hombre de 72 años, golpeándolo contra el suelo mientras otro amenazó a su esposa con un arma blanca. En ese instante, el delincuente cortó su cartera y le arrebató los cerca de 3 millones de pesos, además de sus medicamentos.

Una vez que los delincuentes obtuvieron el botín -presumiblemente tras identificar a las victimas con una marca- se dieron inmediatamente a la fuga, por lo que hasta ahora no ha sido posible identificarlos.

“Aproximadamente a dos metros de nosotros frenó un vehículo, se abrieron las puertas de forma rápida, se bajaron los individuos y se abalanzaron sobre mí”, contó Julio Silva, ex funcionario municipal que actualmente se encuentra afectado por un cáncer.

“Ahí fue cuando mi señora empezó a gritar, pidiendo auxilio. Me tiraron al suelo y llegó otro tipo que me empezó a pegar patadas”, agregó.

Por otra parte, su señora lamentó la situación ya que ese dinero estaba destinado para conseguir el calzado que necesita: “Quería ir el lunes a comprarme zapatos especiales para mi diabetes”.

“Decían “ahí vienen los viejos, esos son los viejos”. Me dijeron que no me moviera y cortaron mi cartera y se la llevaron”, relató la mujer.

“No tienen piedad con los adultos mayores”, expresó.

Datos para aportar

Si quieres ayudar a esta pareja, puedes hacerlo depositando en la siguiente cuenta:

Cuenta Corriente BCI

11558717

5.545.380-2

julioraulsilvacucullu@gmail.com

Julio Silva Cucullú