Una violenta encerrona sufrió un motociclista en la tarde de este miércoles en San Miguel, donde fue derribado por un vehículo en el que se trasladaban tres sujetos, quienes le robaron la moto tras impactarlo directamente.

El asalto fue registrado por una cámara de seguridad y captó el momento en el que el joven se azotó la cabeza contra la vereda, pero afortunadamente no sintió de gran manera el golpe gracias a que portaba el casco adecuado.

Tras esto, la víctima salió corriendo y dejó tirada la moto y otras pertenencias, lo que fue aprovechado por los antisociales que se llevaron el vehículo y huyeron del lugar.

Sin embargo, la situación no quedó ahí y luego de la respectiva denuncia a Carabineros se inició una persecución en contra de los ladrones, quienes ya estaban en la comuna de La Pintana.

Finalmente, personal uniformado les dio alcance en Puente Alto producto de un choque protagonizado por los sujetos, procediendo a la detención de dos de ellos.

La víctima relató cómo sucedieron los hechos y contó que fue interceptado por una camioneta y que en total eran los asaltantes. “Uno que venía de rojo, otro de beige y otro con polerón oscuro con diseño”, dijo.

“Cuando vi al primer sujeto con algo en la mano atiné a correr para salvar mi vida. No me importa la motocicleta. O sea, es el sustento de mi trabajo y me lleva hacia todos lados. Realmente quiero que se ponga mano dura porque ya no puede seguir pasando. Ya es hora ya”, describió.

Involucrados suman más de 100 detenciones

Una vez culminado el procedimiento, el capitán Esteban Troncoso, de la 41° Comisaría de La Pintana, detalló que “gracias a las diligencias de la Sección de Investigación Policial de esta unidad, se logran situar a ambos antisociales en un delito durante la tarde en la comuna de San Miguel donde sustraen una motocicleta de forma violenta y huyen del lugar”.

El uniformado añadió que “según nuestros registros, éstos mantienen más de 100 reiteraciones por delito similar, siendo preponderante el robo con intimidación y robo con violencia”.

Ambos involucrados serán formalizados en horas de este jueves.