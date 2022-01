Una mujer denuncia que fue mordida por un perro en la casa de la reconocida chef Daniela Castro, asegurando que ella no está dispuesta a asumir las responsabilidades, ya que tras las mordeduras, quedó con la necesidad de terapias y tratamientos, para poder sonreir, hablar y comer de forma normal. Según el testimonio, al momento de que Carolina Mujica se disponía a botar basura, la mascota de 80 kilos mordió su cara. Tras los hechos, fue trasladada de manera inmediata hasta la Clínica Las Condes, esperando nueves horas para estar en condiciones óptimas para poder ingresar al pabellón y reconstruir su rostro. Los gastos médicos y las terapias han sido millonarias y aseguran que en primera instancia, la influencer se mostró dispuesta a colaborar, no obstante, no han podido llegar a un acuerdo para costear los gastos asociados. Ahora, la defensa de la víctima, tomará acciones judiciales para reparar los daños morales y el lucro cesante tras el suceso.