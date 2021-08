Un insólito hecho se registró en Coyhaique, donde Carabineros detuvo a un hombre que intentó atacar con una motosierra a su vecino por negarse a regalarle un cigarrillo.

El suceso se produjo en la calle Cerro Mackay, donde el sujeto amenazó de muerte a su vecino y trató de cortar el cerco que separa ambas propiedades.

“Fue al domicilio de su vecino con el ánimo de solicitarle cigarrillos. El vecino le contesta que no tiene porque no fuma y este concurre a su domicilio, saca una motosierra y amenaza de muerte a su vecino por no facilitarle cigarrillos”, relató el capitán Bruno Schulbach, de la primera comisaría de Coyhaique.

Testigos alertaron a Carabineros, que al llegar constataron que el imputado había logrado cortar una parte del cerco perimetral.

Tras dialogar con el sujeto, uniformados lograron que depusiera el arma y se calmara, siendo trasladado a la audiencia control de detención y formalización por los delitos de amenazas y daños.

“Gracias a Dios estamos saliendo del tema de la pandemia, pero sí hay que ver los trastornos psicológicos que está viviendo nuestra población respecto al tiempo prolongado en nuestros domicilios. El llamado siempre es a que si vemos algún tipo de signos extraños en nuestros familiares y que denote este tipo de reacciones, obviamente es tratarlos de la forma más oportuna posible”, agregó el capitán Bruno Schulbach.