Un nuevo ataque incendiario se registró durante la noche del pasado viernes en la Ruta 5 Sur, en la misma zona donde se realizó un paro de camioneros, a la altura de Inspector Fernández.

Testigos del hecho declararon que un grupo de entre 10 a 12 encapuchados bloquearon la carretera, procediendo luego a prender fuego a dos camiones y una camioneta cargada de motos, las cuales se dirigían a una competencia en el autódromo de Interlomas, en Temuco.

“Un camión adelante de nosotros se pegó una frenada en seco y aparecen tipos camuflados con ropa militar, encapuchados, con armas largas, no habían pistolitas, eran fusiles de guerra”, manifestó uno de los afectados por el suceso.

El conductor del vehículo de carga siniestrado resultó lesionado por el impacto de esquirlas durante la balacera. Fue trasladado por el conductor de otro camión hasta un centro asistencial, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

En vista de los hechos, la vicepresidenta de Chile Transporte, Soledad Vitores, indicó a CHV Noticias que “la situación viene desde bastante tiempo atrás, esto ha ido en aumento y sentimos que estamos totalmente indefensos. No hay solución y la violencia va en escalada”.

“No es normal que no puedas salir de tu casa porque tienes miedo que te disparen, no es normal que te quemen tu maquinaria, no es normal que te maten manejando y trabajando. Sentimos que es una situación que se normalizó y no hay solución”, aseveró Vitores.