Durante la primera semana de marzo, dos hechos de violencia discriminatoria fueron perpetrados en contra de una pareja lésbica en menos de 24 horas. Según denuncian las afectadas, los hechos vienen ocurriendo desde el año 2017, asegurando que un matrimonio y sus hijas las agreden en razón de su orientación sexual en la comuna de Independencia.

Según informó el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), las víctimas identificadas como C.A.G.C y P.P.Y.M, son convivientes hace más de 10 años, sin embargo, expresan que han sido permanentemente insultadas en la vía pública por una familia vecina.

“Mariconas”, “tortilleras”, “guatonas” y “chupa choros”, son solo algunos de los improperios que han recibido, además de las constantes amenazas de muerte que denuncian.

“Nos vienen molestando desde el 2017. Tratamos de evitar el tránsito por lugares comunes, pero obligadamente debemos para por fuera del departamento de los agresores. Nos persiguen cuando vamos a comprar y nos dicen “ahí van las chupa zorras asquerosas, guatonas culiás, las tortilleras del condominio”, dijo C.A.G.C en conversación con el Movilh.

No obstante, durante la jornada del pasado 8 de marzo, las agresiones no solo se quedaron en el carácter de verbal, sino que escalaron a los ataques físicos, siendo afectadas, no solo la pareja, sino que sus dos perritos que tienen como mascotas.

C.V.S, una de las agresoras, “comenzó a gritarme ‘saquémosle la chucha a esta chupa choro culiá’. Le pregunté a ella y a su marido, R.E.Q.V ‘¿que quieren de mí y de mi esposa’. Entonces su hija, Y.S.V, agarró las correas de mis perritos, los sujetó y comenzó a darles patadas, mientras sus padres me golpeaban. Me dieron puñetazos, tras puñetazos en mi espalda y hombro, además de patadas. No solté jamás mis perritos, a pesar del daño que me estaban provocando”, relató una de las víctimas del ataque.

Tras la situación, la mujer afectada llegó hasta la subcomisaría Villa Moderna para denunciar el suceso. Además, constató lesiones en el Sapu de Juan Antonio Ríos, sin embargo, al día siguiente, el hecho de violencia se volvió a repetir.

En el momento que C.A.G.C paseaba nuevamente a sus mascotas por la vía pública Y.S.V, se habría puesto en medio de sus perritos para comenzar a insultarla. “Dado que mi pareja comenzó a grabar desde su celular lo que pasaba, Y.S.V, y su madre, me golpearon a mí y a mi pareja”, agregó.

“Tiraron a mi pareja al piso, golpeando sus brazos y cabeza. Luego con un palo, golpearon la mano derecha de mi pareja, le dieron puñetazos en la cara y le robaron su celular”, relató C.A.G.C.

En ese contexto, tras el segundo episodio de violencia, las víctimas debieron constatar nuevamente lesiones en el Sapu Agustín Cruz Melo, quedando con 15 días de licencia una de las afectadas.

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, calificó de “brutales e inhumanos” los ataques, afirmando que las víctimas se encuentran muy “atemorizadas y vulnerables”.

“Sin duda necesitan medidas de protección. Este acto lesbofóbico no puede quedar impune. Estamos brindando desde ya orientación psicológica a la pareja, así como también, definiendo las acciones legales que presentaremos”, sentenció.