Registro muestra cómo un conductor ebrio perdió el control de su vehículo y atropelló a al menos cinco personas en un paradero en Recoleta el reciente martes 10 de agosto, chofer que no reaccionaba cuando las personas que estaban en el lugar fueron a encararlo. Según Carabineros, aparentemente no hubo una intencionalidad de querer agredir o causar un homicidio, sin embargo, es materia de investigación. La alcoholemia realizada al conductor arrojó que manejaba con 2,15 gramos de alcohol por litro de sangre. Según los expertos, equivale a 10 cervezas u ocho combinados de pisco con bebida. Cabe consignar, que con 0.8 es estado de ebriedad según la normativa chilena, lo que ya produce la disminución de reflejos, somnolencia, náuseas vómitos incluso convulsiones, además de pérdida del ángulo de visión y de reacción. El tribunal prohibió mostrar el rostro del conducto, no obstante, quedó en prisión preventiva por 90 días tras ser considerado como un peligro para la sociedad. Según anunció el Hospital San José, los afectados fueron dados de alta.