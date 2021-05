Bandas asaltan a personas que retiran dinero del banco en los estacionamientos de los centros comerciales a través de engaños. Una de sus técnicas consiste en distraer a la víctima dejando billetes en el suelo para hacerles creer que se le cayó en el trayecto al auto. A Pablo Díaz le hurtaron 5 millones de pesos del asiento del copiloto de su camioneta mediante este procedimiento. El comerciante relató que “caminé una cuadra hasta el estacionamiento, al ingesar abro la puerta y dejo el bolso (con el dinero) debajo del asiento.Un tipo de unos 20 años me dice que se me cayó algo. Claro, se me había caído un ticket, no sé si era del estacionamiento, y más allá había dinero. Yo como andaba con más dinero me acerco a recogerlo y ahí me percato de que no era mío. Me devuelvo a la camioneta, me siento en ella y veo que ya no estaba el bolso”. Pablo presentó la denuncia en Carabineros, pero aún no tiene respuesta acerca del sujeto, que aparentemente lo siguió desde el banco y le robó los 5 millones de pesos de manera muy sigilosa. Dice que tiene todos los comprobantes de pago del estacionamiento, por lo que estudia presentar acciones legales contra la administración del centro comercial. “Todos los delitos que sufren las personas en un establecimiento comercial o en sus dependencias, es decir, donde les prestan algún tipo de servicio, por ejemplo un estacionamiento, deben ser objeto de responsabilidad de la empresa. Por lo tanto, si las personas sufren un delito de robo en un estacionamiento o bien un delito de hurto que afecte a sus pertenencias, debe ser objeto de resarcimiento y de indemnización”, aseguró José Antonio Villalobos, abogado y ex fiscal.