Un video grabado por una cámara de seguridad reveló cómo 4 individuos sorpresivamente se bajaron de una camioneta de color blanco para robarle el auto a una persona que ingresaba a su domicilio. Fue un portonazo ocurrido en la comuna de Lo Prado y que no tomó más de 1 minuto en concretarse. Lo peor de todo es que no fue el único robo cometido por esta banda. Otro asalto similar fue registrado, también con delincuentes que utilizaban un vehículo del mismo modelo para movilizarse. Eso no es todo, ya que días antes en el mismo sector de Lo Prado, el idéntico plan delictual y otra vez el mismo modelo de vehículo volvieron a ser protagonistas. “Tenían su modus operandi muy claro, robando en vehículos de baja gama que hay hoy día muchos en las distintas calles de la ciudad. Son vehículos de carga, por lo tanto pasan más desapercibidos que los vehículos de alta gama”, explicó David Rozowski, experto en seguridad y CEO de la fundación Ciudadano Seguro. Debido a estas situaciones que preocupan a los vecinos de Lo Prado, Carabineros en conjunto con el municipio durante esta semana presentaron a la comunidad el nuevo Sistema Táctico de Operaciones Policiales, STOP, que busca reducir los índices de delincuencia y promover el uso de herramientas tecnológicas, como la instalación de cámaras de seguridad.