Durante la noche de este viernes, un poste del alumbrado público cayó sobre un vehículo estacionado en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, luego que un camión pasara a llevar los cables de alrededor de siete postes.

El hecho ocurrió pasadas las 22:00 horas en la calle Corona Sueca con Esquilo, provocando el corte del suministro eléctrico en el sector.

Según el testimonio de Leopoldo Díaz, cuyo auto particular comprado hace tres meses fue impactado directamente, el conductor “se bajó de camión, dejó la puerta abierta, fue a ver qué había pasado y al ver el tremendo problema que había, como que se quiso devolver al camión no sé si para fugarse o qué”.

Lee también: Ingresaron con un presunto fusil: Víctima enfrentó a delincuentes al interior de su casa con una pistola a balines

En conversación con CHV Noticias, el vecino indicó que “fui más rápido que él, me subí al camión, le saqué las llaves y no se las entregué. Así que ahí entró como en shock y no sabía qué hacer”. Además, agregó que tiene un almacén que, sin servicio eléctrico, podría terminar con la descomposición de productos que requieren mantenerlos en frío.

[08:14] Actualizamos #PosteChocado previamente informado en Corona Sueca con Esquilo en la comuna de Pudahuel. En esta oportunidad les compartimos imágenes de lo sucedido. pic.twitter.com/uIo540tMz4 — @EnelClientesCL (@EnelClientesCL) December 11, 2021

El mayor José Luis Rivas Toledo, comisario de la 26° Comisaría de Pudahuel, detalló que “el conductor del camión, de nacionalidad venezolana, transitaba en el lugar y pasó a llevar el tendido eléctrico”.

“De adopta el procedimiento que corresponde, se da cuenta al Ministerio Público y este conductor no contaba con licencia para conducir vehículos de dimensiones grandes“, añadió el uniformado.

Por el momento, la Fiscalía instruyó que el autor del hecho quedó apercibido conforme al artículo 26 del Código Penal. “Posteriormente será citado y también es materia de investigación cómo ocurren los hechos”, señaló la autoridad policial.