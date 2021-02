Un camionero grabó cómo un grupo de encapuchados lo intimidó con armas para prohibirle el ingreso a Tirúa. De acuerdo al transportista, los sujetos incluso dispararon al camión cuando se disponía a realizar el retorno.

El registro, que fue tomado el martes, muestra que el camionero les pregunta si puede pasar, ante lo cual los desconocidos responden: “no se puede pasar, de vuelta nomás”.

Él intenta convencerlos diciendo que va a Tirúa y que “somos todos hermanos”. Sin embargo, el encapuchado le contesta: “no yo no soy hermano tuyo, yo soy peñi, tú no eri peñi, se nota altiro”.

“No eri peñi, un peñi no viene así po’, mira como vienes, así que date la vuelta”, agrega.

Al poco rato, una camioneta logra avanzar por el mismo paso que le fue interrumpido al camionero.

En conversación con Radio Biobío, el hombre dijo que no recibió ayuda de Carabineros, pese a que estaban cerca: “yo tengo las llamadas telefónicas de cuando yo estaba ahí en el momento y llamé a Carabineros de Tirúa y Carabineros no se hizo presente… entonces ahora ya no quiero que se hagan presente”.

“Si no han buscado a los culpables de las muertes, de las quemas de empresas completas (…) ¿Van a buscar a un par de tipo que me pegaron balazos en mi camión? No. Entonces no voy a hacer ni una denuncia contra nadie, porque sería estúpido de mi parte hacerlo viendo el contexto y cómo ha actuado la ley en Chile”, cuestionó.

Mira acá el video: