El candidato independiente a la alcaldía de Lo Espejo, José Silva, denunció que junto a su pareja, la médica Yanelys López, fueron víctimas de una brutal golpiza tras grabar a un grupo de individuos lanzando propaganda electoral a favor del actual jefe comunal Miguel Ángel Bruna (ex PPD) este domingo por la mañana.

En conversación con CHV Noticias, Silva relató que “hoy en la mañana fuimos a dejar a unos apoderados de mesa y veníamos por la calle Viña del Mar, cuando nos damos cuenta que vienen dos vehículos tirando por montón volantes en épocas en que no se puede hacer ninguna publicidad. Nos aproximamos para saber qué vehículo era”.

Un video grabado por su pareja muestra cómo una camioneta negra custodiaba al camión desde el cual dos sujetos vestidos de negro lanzaban panfletos a las calles.

“Cuando nos acercamos a la calle Guanajuato, nos tiran el auto encima y nos hacen desviarnos por una calle que se llama México”, momento en el cual el candidato viró en una calle sin salida. “Ahí, el camión retrocede y llega la camioneta por atrás y comienzan a decir muchos garabatos”.

Mientras su pareja no dejaba de grabar, relata, “se bajaron todos, los seis, diciendo ‘conchetumadre, te vamos a matar’, le tratan de quitar el teléfono a mi pareja, la tiran al suelo, la patean. Cuando veo eso, me acerco y me empiezan a golpear de puños entre todos“.

Según Silva, los sujetos sólo se fueron porque él empezó a gritar los nombres de sus conocidos que viven en el sector y la gente comenzó a asomarse.

“Al retirarse, ellos le pegan a uno de los espejos del vehículo, lo botan, lo quiebran y se van a la fuga, y seguían lanzando propaganda”, señaló.

Ambos afectados ya constataron lesiones y sus abogados se encuentran preparando una querella criminal. En el video quedaron registradas las patentes de ambos vehículos.

En otro video, Silva mostró que su ojo quedó morado y la polera rota, y acusó que “los narcomunicipios de esta forma actúan”. Su pareja también sufrió contusiones.

CHV Noticias intentó contactar al alcalde Miguel Ángel Bruna, sin obtener respuesta hasta el momento.