Un violento asalto tipo encerrona fue el que sufrió un oficial de Carabineros y su esposa durante horas de la noche de este domingo en la comuna de Ñuñoa.

El hecho ocurrió en calle Holanda con Simón Bolívar, sector por el que transitaba, en su vehículo particular, el comandante de Carabineros y su pareja cuando fueron interceptados por un grupo de entre cinco a seis sujetos armados que los intimidaron.

El grupo de asaltantes, que también se movilizaba en un vehículo particular aún no identificado, amenazó al carabinero para robarle su Mazda 3 de color blanco. Pese a que el funcionario policial no opuso resistencia, de igual manera fue golpeado en su cabeza con armamento de fuego, quedando con lesiones de carácter leve.

Luego de eso, los sujetos se dieron rápidamente a la fuga y todavía no se ha logrado detener a ninguno de los involucrados en el hecho.

Por ahora, personal de Carabineros se encuentra trabajando para dar con los responsables del asalto al oficial y a su esposa ocurrido en el sector oriente de la capital, mientras se investiga la posible vinculación con un vehículo abandonado –con encargo vigente por robo con intimidación– encontrado minutos después, a no más de 200 metros de distancia.