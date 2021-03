Este viernes, Carabineros detuvo a un hombre que asaltó a una joven madre de 27 años propinándole diversas heridas con un destornillador.

El hecho ocurrió durante la mañana del pasado 1o de marzo en la comuna de Santiago Centro, donde la mujer transitaba por calle Libertad junto a su hijo de 6 años, a quien iba a dejar al colegio. En ese instante, la víctima fue abordada por un delincuente que descendió de un vehículo rojo.

“Yo me desesperé y empecé a gritar por mi hijo, porque pensé que me lo iban a quitar (…) Es una mezcla de tantos sentimientos, entre rabia y frustración, que todavía estoy como no puedo creer que eso me haya pasado a mí“, señaló la afectada a CHV Noticias, a más de una semana del ataque.

La detención del sujeto ocurrió este 19 de marzo, cuando personal uniformado llegó hasta su domicilio ubicado en la comuna de El Bosque. En el lugar se incautó el automóvil y vestimenta que utilizó el día del asalto.

Durante su formalización ocurrida la mañana de sábado, se pudo corroborar que el individuo presentaba amplio prontuario policial, siendo condenado anteriormente por delitos como robo con violencia, robo con intimidación, robo en lugar no habitado y hurto.

El fiscal a cargo del caso, Arturo Gómez, perteneciente a la Fiscalía Centro Norte, solicitó la medida de prisión preventiva, lo que fue aprobada por el tribunal. De esta manera, el imputado estará privado de libertad durante los días que dure la investigación.