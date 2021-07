En la madrugada de este viernes Carabineros detuvo a cuatro sujetos que estarían involucrados en un violento asalto a un taxista en Independencia.

El hecho quedó consignado a través de una cámara de seguridad de la comuna, donde se observa que el conductor es sacado a la fuerza y amenazado con armas por parte de los antisociales.

Afortunadamente por el trabajador, funcionarios del Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) se percataron de la situación y persiguieron a los delincuentes, logrando la detención de dos hombres y dos mujeres.

Aquí, se detalló que todos los detenidos tienen entre 20 y 24 años, siendo todos llevados a una comisaría.

La víctima a CHV Noticias que “se me acercaron cinco personas para pedirme que les hiciera una carrera. Yo les dije que no porque iba a buscar pasajeros. (Luego) uno de ellos me quebró el vidrio lateral de un tirón y abrieron la puerta y me bajaron a tirones del vehículo”.

Desde Carabineros, el Teniente Óscar Valdés, del departamento SEBV, señaló que “se logró la recuperación de un vehículo recientemente sustraído, como de igual manera, la detención de cuatro sujetos que cometieron este hecho criminal en la comuna de Independencia”.

“Los hechos comenzaron alrededor de las 23 horas, momentos en los cuales un conductor de taxi básico fue abordado, de manera sorpresiva, por cinco sujetos, quienes procedieron a intimidarlo, descenderlo del vehículo, sustraerle sus especies y el vehículo en el cual se transportaba”, agregó el uniformado.

Además, se informó que el quinto participante del delito está siendo buscado intensamente por la policía.