La desaparición de una caseta y cámaras de seguridad el viernes 19 de febrero, dos días después de perder el rastro del menor de tres años que desapareció en la localidad de Caripilún, han marcado la preocupación de la familia.

Según información obtenida por Contigo en la Mañana de Chilevisión, las cámaras pertenecen a la Forestal Arauco, quienes informaron que la decisión de sacarlas fue tomada antes de la desaparición del niño, específicamente el martes 16 de febrero. Esto por un cambio de concesionario en el sistema de vigilancia.

Además, aseguraron que las imágenes fueron entregadas a la PDI.

Por otra parte, conforme avanzan los trabajos de búsqueda en la zona, siguen revelándose nuevos testimonios.

Lee también: Sigue sin respuestas la búsqueda de Tomás: Así fueron las últimas horas antes de la desaparición

Guillermo Bravo, abuelo paterno de Tomás, afirmó que no confía completamente en la historia contada por la familia materna.

“Para ser un niño tan chico, la verdad es que no me cuadra la historia”, contó Bravo, quien asegura que el tío del menor “puede que se haya demorado ese caballero, yo no lo conozco, nunca he compartido con él, no sé quién es”.

Aún así, indicó que “las dos familias estamos en lo mismo y esperamos encontrarlo”.

Lee también: Habría llegado caminando: Rastro de Tomás lleva a los perros hasta la carretera

Las últimas teorías de investigación apuntan a que el menor pudo caminar solo por la carretera que está cerca del camino donde fue visto por última vez. “El niño no pudo haber caminando demasiado lejos, quizás una persona persona lo haya tomado y ahora le da miedo decir que lo tiene”.

Por otro lado, Guillermo sufrió un accidente mientras participaba en las labores de investigación. “Yo no voy a parar de buscar”, dijo. Además, insistió en que “la autoridad no puede decir que nosotros como civiles no sigamos buscando, porque es un apoyo tremendo”.

“Todo depende de lo que Dios diga y si nos da la oportunidad de poder encontrarlo”, finalizó.