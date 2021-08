Chilevisión Noticias conversó en exclusiva con un testigo clave que revela nuevos antecedentes en la muerte de la modelo Nayara Vit, luego que la mujer cayera por un balcón el pasado 7 de julio de un departamento que compartía con su pareja Rodrigo del Valle. El conserje del edificio, que se convirtió en pieza clave de la investigación, señaló que no escuchó nada. No obstante, en su declaración de Fiscalía, indicó que alrededor de las 23:25 horas recibió un llamado por citófono, donde la asesora del hogar, con voz asustada le manifstó que “la señora se había lanzado”, por lo que llamó al personal municipal diciéndole que “necesitaba personal de manera urgente para gestionar la ambulancia”. En ese sentido, el documento cuenta con tres versiones, la de Rodrigo del Valle, la de la asesora del hogar y la del conserje. La mamá de Nayara Vit contó que Rodrigo llamó al papá de la joven fallecida en Brasil, diciéndole que tenía una depresión y que tomaba un medicamento muy fuerte y que se había intentado suicidar dos veces, pero que esta vez no logró impedirlo. No obstante, esa información, no coindice con su declaración, en la cual sostuvo que Nayara “se encontraba bajo las influencias del alcohol y sin decir ninguna palabra, corrió hacia el balcón y se lanzó sin dejarle oportunidad de contenerla”.