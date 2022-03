Durante la tarde de este miércoles 16 de marzo, tras más de un año de investigación, la Fiscalía Regional del Biobío ratificó la participación de terceros en la muerte de Tomás Bravo, menor encontrado fallecido en febrero de 2021 en la comuna de Arauco, Región del Bío Bío.

En la presente jornada, el padre del pequeño, Moisés Bravo, confirmó la información luego de sostener una reunión con el Ministerio Público para analizar los antecedentes del caso.

“Hoy fue una reunión bastante diferente a las anteriores. Fue una reunión muy provechosa. Me hubiese gustado escuchar un poco más, pero hay cosas que se deben respetar con el tiempo“, señaló en primera instancia el padre de la víctima, según recoge Cooperativa.

“Me voy con mucha satisfacción al respecto de haber escuchado avances. Hoy no me voy con las manos vacías a mi hogar. Hay cosas muy relevantes que en algún momento se van a dar a conocer y la verdad de las cosas es que, si bien estoy herido, me voy con una pequeña luz de esperanza“, añadió luego de salir de la reunión junto a la fiscal Marcela Cartagena.

Con respecto a la ratificación de la intervención de terceros aseguró que “no hay duda de eso”. “Esto es algo que viene hace bastante tiempo, entonces la confirmación era algo que uno venía a buscar, tanto en la data como en la causa“, indicó.

Asimismo, manifestó que aún hay exámenes pendientes, pero insistió en que la participación de terceros “si está confirmada”.

Por su parte, el abogado de Moisés, Cristián Echaíz, afirmó que se entregaron los nuevos antecedentes del caso que lidera el Ministerio Público, así como también, los resultados de las pericias desarrolladas.

Es relevante destacar que los nuevos antecedentes del caso, se dan a conocer justo cuando el abogado de la Fundación Amparo y Justicia, Alejandro Espinoza, aseguró en la jornada del reciente martes 15 de marzo, que el Ministerio Público solicitó una prórroga en el plazo de investigación de los hechos.