Este miércole 1 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de amparo preventivo presentado por la defensa de Jorge Eduardo Escobar Escobar, autorizando la realización de exámenes corporales al único imputado por el homicidio de T.E.B.G

En un fallo unánime, la Sexta Sala del Tribunal de alzada, integrada por los ministros Hadolff Ascencio Molina, Rodrigo Cerda San Martín y Rafael Andrade Díaz, estableció que la resolución de la justicia estaba dentro del marco de la legalidad para tratar de esclarecer los hechos investigados.

“El Ministerio Público, al solicitar la práctica de la diligencia en comento, no ha hecho otra cosa que cumplir con el cometido que se le entrega en la normativa procesal penal, tal como se consigna en los artículos 180 y siguientes del Código Procesal Penal, en orden a que entre los fines de la investigación que debe dirigir el ente persecutor, está el acopio de los elementos suficientes para establecer los hechos y la participación en ellos de los imputados”, señaló el fallo.

Lee también: Encuentran cadáver de mujer en frontera con Bolivia

“En definitiva, no ha sido adoptada fuera de la legalidad, pues de lo que se trata es esclarecer los hechos punibles investigados, a través de las fuentes de información disponibles, reguladas expresamente o no, estandarizadas o no, en tanto no se encuentren prohibidas y sean útiles para guiar las líneas investigativas desarrolladas por los entes de la persecución penal; y, de otro lado, no es arbitraria, toda vez que se sujeta a razones que soportan el test de proporcionalidad, al ser idónea para el fin propuesto, necesaria y no excesiva“, añadió la resolución.

En ese sentido, el peritaje será coordinado entre la Fiscalía y la Defensoría penal Pública con respecto a la toma del examen biológico, tal como lo había comunicado el Juzgado de Garantía de Arauco en su debido momento.

Con la diligencia se pretende comparar el cabello de Escobar con los restos encontrados en el lugar que fue hallado el cuerpo de la víctima, para así encaminar la investigación y descartar o no una presunta relación del imputado con los hechos ocurridos, ya que la Fiscalía, el pasado mes de agosto, descartó que la muerte del niño haya sido de carácter accidental.