Este jueves 17 de febrero se cumplió un año de la desaparición de Tomás, un caso que conmocionó al país y del que aún no se ha logrado dar con él o los responsables de su fallecimiento.

Al niño, de 3 años y 7 meses en ese entonces, se le perdió el rastro en la localidad de Caripilún, en Rauco, y se han hecho múltiples labores e investigaciones para dar con la causa de muerte.

Además de un examen de ADN solicitado al FBI de Estados Unidos, este jueves la Fiscalía del Biobío emitió un comunicado en el que informaron que actualmente hay seis pericias científicas en curso, en organismos nacionales e internacionales.

La reflexión de Estefanía Gutiérrez

En ese sentido, la madre del pequeño, Estefanía Gutiérrez, acudió a sus redes sociales para compartir una extensa reflexión a un año de la muerte de su hijo.

La mujer, comenzó al señalar: “me es imposible mantenerme serena en este momento, pero siempre he dicho que por mi chiquitito seré fuerte hasta que haya justicia”. “Hoy se cumplieron 365 días sin mi vida, mi titito, risitos de oros, ojitos dormilones de mamá los cuales iluminaban mis días con su mirada que resaltaba toda su inocencia y amor puro hacia mí”, continuó.

Además, dijo que nunca dejará de agradecer a las personas que ayudaron en la búsqueda e indicó que “todo fue culpa de la maldad que abunda en el ser humano y arrasa sin piedad. ¿Por qué? Mi hijo era todo lo que yo tenía, mi vida entera se fue al momento que el partió, pero que confuso… aún sigo aquí”.

“Conocí la justicia que no es para nada justa”, apuntó. “Se han reído bastante de nosotros, instituciones públicas inoperantes, error tras error, excusas, mentiras, estrategias y manipulaciones. Conmigo ya no más, me veré frágil, pero no soy tonta. Les digo que no aguantaremos más falta de respeto!”, añadió.

También entregó un consejo: “cuiden a sus hijos, no le quiten los ojos, no confíen en nadie. La gente cada día es más inhumana. No puede haber otro Tomasito”.

Finalmente, expresó que seguirá buscando la verdad y que “me cuesta creer que después de tanto tiempo todo sigue en nada”. “La Fiscalía y todos recalcan el mal funcionamiento de PDI y SML (…) Dejar la muerte de mi bebé sin justicia. Esto es un acto demasiado despreciable. Si mi hijo era solo un bb (sic). Jamás se han disculpado, todo ha sido tan frívolo”, cerró.