En conversación exclusiva con CHV Noticias, un familiar de “Memo”, quien era sindicado como presunto sospechoso en el caso de Tomás Bravo, desmintió la implicancia del sujeto en lo ocurrido y descartó además que él haya entregado una declaración sobre esto en algún cuartel de la PDI.

Cabe indicar que al comienzo de la desaparición del menor en el sector de Caripilún, Región del Biobío, vecinos de la zona apuntaban contra este nombre apodado “Loco Memo”, a quien definieron como un ermitaño. Incluso hubo suspicacias respecto de una fotografía que él habría compartido y posteriormente borrado, y que capturaba supuestamente el “punto cero” desde donde se perdió el pequeño Tomás.

Finalmente, y luego del hallazgo del cuerpo, se dijo que “Memo” habría entregado una declaración voluntaria a la PDI, un hecho que fue descartado por el propio familiar, quien aseguró que “la última vez que hable con él, hace mucho tiempo, él dice que no… no tiene porqué ir a declarar porque él no ha hecho nada, dice. Eso es lo último que le hablo conmigo, que él no va a ir a declarar porque no ha hecho nada”.

Por otro lado, también se refirió a las especulaciones que vinculan a “Memo” con el caso, aclarando que “nada lo inculpa a él, solamente lo que habla gente” y que “si tuviera algo (que ver), él hubiese estado detenido qué tiempo”.

“Él no es una persona que va a hacer algo como eso, yo lo descarto rotundamente”, agregó el familiar que quiso mantenerse bajo el anonimato.

“No tienen pruebas de nada, no hay nada y esto igual para nosotros como familia nos perjudica, estamos preocupados“, añadió al respecto.

“Dicen que (Memo) andaba durmiendo en cuevas y cosas así, y eso es todo falso”, dijo.

Por último, el familiar del sujeto hizo un llamado a que “deberían parar un poco ya con esto porque nos hace daño a nosotros como familia y también a la familia de este pequeño”.