Este martes se cumplieron seis días de la desaparición de Tomás Bravo, de 3 años, en la localidad de Caripilún, Provincia de Arauco. A raíz de esto, el intendente de la Región del Biobío, Patricio Kuhn, realizó un nuevo balance sobre la búsqueda del menor.

“Si bien es cierto, no hemos tenido el éxito que queremos y no estamos satisfechos porque no lo hemos encontrado, quiero destacar el trabajo y el entusiasmo que han tenido los voluntarios y todos los que han estado involucrados en esta búsqueda“, indicó la autoridad.

Al mismo tiempo informó que al operativo se sumó un nuevo “equipo de telecomunicaciones satelitales, de internet satelital, que nos va a permitir descargar más rápido las fotos que aún nos quedan” de aquellas que fueron captadas por aeronaves de la FACh en la jornada del sábado.

“Son imágenes de altísima resolución, por lo tanto su bajada es compleja”, explicó Kuhn. Añadiendo que aquellas que aún faltan por descargar corresponden a zonas más exteriores del perímetro analizado.

Por otro lado, el intendente añadió que “no estamos ampliando el radio, sino que concentrándonos en algunos lugares específicos que estas fotografías van determinando como lugares de interés”.

“Estamos poniendo como gobierno todo el respaldo, todos los recursos físicos, humanos y tecnológicos para que podamos seguir con esta búsqueda que ojalá termine exitosamente”, dijo.

En cuanto al acceso de la información de los teléfonos de tres familiares del menor desaparecido, Kuhn planteó que “la combinación de toda la información que estamos recibiendo (…), permite detectar nuevos sitios de interés. Hubo hoy día una máquina trabajando especialmente para el despeje de ciertas zonas que queremos tener mejor visión y con eso mejorar también las condiciones del trabajo”.

“Del perímetro de los 8 kilómetros que tenemos, no hay ninguno que esté descartado”, destacó.

Finalmente, el intendente del Biobío respondió a las diligencias realizadas por la SIAT de Carabineros realizadas este martes, asegurando que “tienen por objeto descartar posibilidades que en algún minuto se propusieron”.

“Todo este tema ha sido muy dinámico”, apuntando a que al momento de la desaparición, diferentes personas del sector acudieron a ayudar en la búsqueda, “y eso produjo un movimiento enorme en la posibilidad de encontrar más evidencia de qué pudo haber pasado“, concluyó.