El Tribunal aceptó la solicitud de la Fiscalía Sur para modificar las medidas cautelares de los imputados privados de libertad por la muerte de la subinspectora de la PDI, Valeria Vivanco.

Los imputados, de 19 y 17 años, fueron acusados como autores del crimen. La justicia otorgó la medida cautelar de prisión preventiva para el mayor de edad e internación provisoria al menor.

Tras los nuevos antecedentes en la investigación, la suspensión de funcionarios PDI, reconstitución de escena y causa por obstrucción a la investigación, los dos imputados quedaron con arraigo nacional. En tanto, el adulto quedó con firma mensual y el menor con sujeción al Sename.

“Del día número uno mi hijo dijo que no salió bala”

En conversación con CHV Noticias, la madre del imputado de 19 años recalcó la inocencia de su hijo.

La mujer señaló que su hijo le dijo: “yo no lo maté, nosotros no la matamos, no andábamos con pistola. Empezaron a dispararle (los policías) y salió arrancando en el auto. Ellos pensaron que la podían haber atropellado, pero nada de bala. En ningún momento hablaron de bala”.

Del mismo modo, acusó que “la familia de nosotros quedó en el suelo. Mi hijo no es delincuente, no tiene antecedentes, no tiene nada. El otro joven tampoco. Tiene que hacerse justicia por mi hijo”.

Finalmente, añadió que espera justicia por la familia de Valeria. “Yo también me pongo en el lugar de ellos, no como mamá del que está culpable, también en el lugar de la familia de ella. Espero que se sepa la verdad y paguen los que tienen que pagar”.