Los familiares de Catalina Pacheco aún no encuentran una respuesta a su muerte. Ella fue encontrada sin vida hace un año, en la residencia donde vivía en Valparaíso. Hasta el momento no saben si se trató de un suicido o otra persona estuvo involucrada.

La joven de 23 años murió el 14 de octubre de 2019. Jeannette Osses, su madre, dijo a Contigo en la Mañana de Chilevisión que “hay cosas que no me cuadran, que no corresponden. Ella no mostraba ningún gesto de que estuviera en una depresión“.

Catalina, oriunda de Los Andes, fue hallada en la residencial ubicada en la calle Independencia por su pareja, quien dijo haberla encontrado con un nylon envolviendo su cabeza. Ambos vivía en el recinto desde agosto del mismo año.

Cercanos a la joven dicen que tras su muerte desapareció un dinero que ella guardaba.

Yari Gómez, amiga de ella, dice que hay “indicios de que alguien haya salido de su habitación y cerrado la puerta por fuera, Había un candado en la puerta“. Dicen que la tesis de ella y parte de su familia es que alguien entró, le hizo daño y se fue.

José Osses, tío de la joven, agregó que “alguien estuvo ahí adentro, se fue y cerró. Alguien que ella conocía“. En tanto que la misma amiga aseveró que “ella no se hizo daño, no se suicidó, alguien lo hizo”.

La familia también dice que la pareja de Catalina no se ha acercado a ellos desde la muerte. Chilevisión se contactó con el hombre, sin embargo, pese a que señaló que daría respuesta a las preguntas, posteriormente dejó de contestar.

La policía suspendió la investigación en noviembre, la PDI no se ha querido referir a esto. La Fiscalía de Valparaíso indicó que la causa está como “homicidio en curso”.