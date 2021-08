Una banda robaba autos estacionados sin hacerles ni un rasguño. Los delincuentes eran sumamente tecnológicos, ya que usaban inhibidores de señal y llaves clonadas para acceder a los vehículos, los que les pedían sustraer por encargo. El error que cometieron y que le permitió a la policía detenerlos fue que siempre circulaban en la misma camioneta de un color rojo muy llamativo y además utilizaba patentes falsas. “Las dos llaves del auto las tengo yo y se supone que mi auto era ‘inrobable’ y que iban a quedar en panne unos cuantos kilómetros más allá, cosa que no pasó, y era lo que más rabia me daba, porque yo me sentía súper segura. No rompieron vidrios, llegaron, se subieron no sé cómo, hicieron andar el motor y partieron”, relató una de sus víctimas.