Un hombre se trasladaba a bordo de su bicicleta cuando el conductor de un bus lo pasó a llevar. El ciclista lo increpó y este reaccionó de la peor manera, dejándolo atrapado entre dos micros, en donde permaneció hasta que peatones fueron a ayudarlo. La víctima de este incidente conversó con CHV Noticias y comentó que “estuve como un minuto aplastado contra la micro y el tipo nada. Si no es por la gente que me salvó la vida, me hubiese matado”. Las ciclovías de la comuna de Maipú no lo convencieron y por eso transitó por la calle, decisión que no le gustó para nada al chofer de aquel bus, que inmediatamente tocó su bocina. Posteriormente, el joven a bordo de la bicicleta se corrió hacia la vereda, pero no pudo impedir lo que vendría a continuación. “Entre la rabia y todo, hizo un acto desmedido y me aplastó”, aseguró la víctima de este suceso, quien detalló que le costaba respirar en ese momento y que quedó con lesiones. Cabe señalar que los siniestros viales han aumentado considerablemente durante el 2021, superando con creces las cifras de los últimos años.