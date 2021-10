Durante la tarde de este miércoles se reportó la muerte de un ciclista en la Bajada La Pirámide de Huechuraba, a la altura del Túnel San Cristóbal. La SIAT de Carabinero se mantiene investigando las causas del accidente que dejó a una víctima fatal. Preliminarmente, se informó que el ciclista sería un joven de aproximadamente 25 años, quien iba transitando por dicha autopista cuando fue alcanzado por el conductor de un camión 3/4. El chofer involucrado se detuvo apenas percibió el impacto, y tras la llegada de Carabineros fue detenido a la espera de lo que indique la Fiscalía en el caso. Cabe indicar que no está autorizado el desplazamiento de ciclistas en las autopistas, por lo que habría existido una imprudencia por parte de la víctima al transitar por esta calzada y aparentemente sin el uso de casco. “Es una vida que se pierde y eso no me deja contento… le hice el quite pero no sé qué pasó”, explicó el conductor.