El ex futbolista y director técnico Claudio Borghi denunció que estafadores estaban usando su nombre para engañar a turistas con un supuesto arriendo de una casa de veraneo. “Hay una persona que está mal usando mi nombre. Tengo un departamento de vacaciones en la zona de Valparaíso y hay una persona que está arrendando a mi nombre”, alertó el ex entrenador de Colo Colo en el programa Todos somos técnicos de TNT Sports. Según indicó, ya han sido estafadas tres personas por esta situación. “El departamento es familiar, nunca se arrendó y ojalá que nunca se arriende. Pero para que sepan, no tengo ningún departamento en arriendo en ninguna zona de Chile”, advirtió. En la mayoría de las veces, el supuesto arrendador o corredor de propiedades hace la publicación a través de redes sociales e incluso en portales de corretajes. “Está dando mal hasta mi dirección, entonces para sepa la gente que no tenga esta intención”, dijo Borghi.