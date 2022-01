“Todos x Juan” fue la consigna que llevaron anotadas en autos y lienzos los familiares y amigos de Juan González Farfán, colectivero que lleva más de una semana desaparecido en Viña del Mar y que está siendo buscado intensamente por la PDI.

Los cercanos al hombre de 39 años se trasladaron hasta las calles de Valparaíso para solicitar ayuda al gobierno en la búsqueda del conductor, quien dejó su último mensaje pasada las 22 horas del jueves 13 de enero a su pareja.

En la manifestación, a la que concurrieron unas 30 personas, se reclamó por la poca información que ha compartido la policía, ya que la investigación es cerrada y no hay novedades, pese a que en los últimos días se conocieron videos que pueden ser claves en las indagatorias.

“Es el octavo día que estamos buscando a Juan y la verdad es que no ha sido fácil porque no tenemos la ayuda de las autoridades. Nosotros no tenemos equipamiento ni herramientas, solamente las ganas de encontrar a Juan. Necesitamos de ese material especializado, de las Fuerzas Armadas”, señaló un colega del colectivero.

La solicitud va directa al delegado presidencial por la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, a que entregue autorización especial para ampliar la búsqueda de González Farfán, quien es padre de un niño.

Familiares siguen realizando búsqueda paralela

Los familiares de Juan confirmaron al matinal Contigo en la Mañana que seguirán desplegados de forma paralela a la PDI para ver si encuentran nuevas pistas.

De hecho, este sábado indicaron a CHV Noticias que estuvieron buscando por diversas partes de la región hasta las 4 de la madrugada, aunque aclaran que lo hacen sin tener el equipo especializado en estos casos.

De igual modo, señalaron que seguirán haciendo estas labores y que incluso irán hasta el sector de Quilpué, todo para saber el paradero del desaparecido.