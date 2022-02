Alrededor de las 08:30 de la mañana, en la calle Juan de Dios Rivera del Barrio Norte de Concepción, una mujer de 55 años fue víctima de un ataque sexual por parte de un desconocido, tras lo cual comenzó a gritar, alertando a quienes se encontraban en las cercanías.

Afortunadamente, vecinos del sector se percataron de lo que estaba ocurriendo y fueron a ayudar a la afectada, frustrando el delito. Acto seguido, el agresor huyó del sitio. Cabe señalar que, además, la mujer tenía limitaciones para caminar.

En conversación con Radio Bio Bío, el capitán Miguel Hernández, de la Segunda Comisaría de Carabineros de Concepción, señaló que el individuo “había violentado sexualmente a esta persona, la había empujado y le había tocado partes del cuerpo“.

Luego, el funcionario de Carabineros “se acogió la denuncia acá en la unidad, se prestó auxilio a la víctima y se hicieron diligencias tendientes a dar con el paradero de este sujeto, pero se materializó solamente la denuncia y no hubo resultados con respecto a la detención”, agregando que “estamos esperando a que la sección de Investigación Policial realiza sus diligencias para ver hay otros antecedentes que agregar”.

Por su parte, la víctima relató al medio citado que “venía doblando y se me abalanza el tipo detrás de mí. Yo le digo ‘¿Qué te pasa? y no me dice nada. Me pongo a gritar. Me botó al suelo, me saca el pantalón y me alcanzó a sacar el calzón un poco”. Finalmente, con respecto al desenlace de este evento, aseguró que “no sé qué pasaría después, no supe cómo regresé aquí a la casa porque me trajo la vecina”.