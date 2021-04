Un carabinero y una persona que iba trabajando a bordo de un carro eléctrico terminaron siendo atropellados por un conductor que evadió una fiscalización en la comuna de Puente Alto.

El sujeto, de 25 años, fue abordado por el uniformado, quien le habría solicitado el permiso correspondiente para transitar en cuarentena, cuando repentinamente el chofer se cruza en plena calzada y posteriormente arranca en sentido contrario.

Lee también: Detienen a 17 personas en fiesta clandestina en Santiago: Incautaron droga y un machete

El funcionario policial se agarró de la ventana del vehículo y fue arrastrado por algunos metros. En la misma maniobra, el conductor embistió a un hombre de más de 70 años que circulaba por el lugar.

El adulto mayor quedó tendido en la calle con heridas y debió ser trasladado al Hospital Sótero del Río, desde donde en la misma jornada lo dieron de alta.

Lee también: Hasta había un infractor de 84 años: 17 personas fueron detenidas en restaurante de Meliplilla

“Yo venía por calle y otra persona venía en un auto. Por poco casi me pasa a llevar, me hice a un lado y más allá lo esperaba un control policial. No sé si será porque no tenía documentos, pero se echó para atrás, topó a un carabinero, después se echó hacia adelante, me pegó por un lado y me dio vuelta con carro y todo. Después se echó para atrás otra vez, se enderezó y se fue a la fuga”, contó el hombre atropellado.

El carabinero, en tanto, fue internado en el hospital de la institución y por ahora se desconoce su estado de salud.