Los ocupantes de un vehículo evadieron la aduana sanitaria que separa San Antonio de Santiago rompiendo una barrera para escapar por un camino alternativo y así no enfrentar a Carabineros y la Seremi de Salud. Es un hecho que se ha repetido durante las últimas jornadas, ya sea por no tener la documentación necesaria o por no querer esperar en el taco. “Apenas tuvimos conocimiento de los hechos deunciamos esto a la Fiscalía mediante un parte policial. Ya tenemos identificado al propietario del vehículo, por lo tanto posteriormente vendrán las diligencias que determine el Ministerio Público”, señaló el coronel Lincoyán Valenzuela, prefecto de Carabineros de San Antonio.