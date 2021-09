La constituyente del pueblo Rapa Nui, Tiare Aguilera, entregó sus primeras declaraciones tras conocerse que fue detenida por carabineros en marco de un presunto caso de violencia intrafamiliar (VIF).

En primera instancia, aclaró que “los hechos que se han informado no tienen ninguna relación con VIF”. Según ella, luego de una discusión verbal con su pareja en el departamento, él salió a caminar y ella fue a buscarlo “para pedirle que conversáramos y se me cerró la puerta de entrada del edificio”.

“En la desesperación por tratar de entrar, porque mi hijo de cuatro años estaba durmiendo solo en su pieza, forcejee la puerta de entrada, lo que hizo que la mampara de vidrio se trizara”, manifestó.

Asimismo, comentó que se le acercaron seis carabineros, quienes “en ningún momento me dejan subir (a ver al hijo), me señalan que me van a detener por los daños a la mampara y por haber dejado solo a mi hijo. Me detienen muy violentamente, nunca me dijeron quién se iba a hacer cargo de mi hijo y se burlaron de toda la situación”.

En cuanto a la detención, aseveró que “me esposaron con mucha fuerza y un carabineros puso sus manos en mi cuello ahorcándome hasta hacerme subir al vehículo”.

Tras constatar lesiones en el Centro de Urgencia de Ñuñoa, la convencional sostuvo que resultó con “lesiones en la piel del cuello producto del ahorcamiento”.

Durante la mañana, desde Carabineros dieron a conocer que la convencional había sido detenida y señalaron que ella interpuso una queja formal por malos tratos.

“Ese reclamo fue acogido por parte de la prefectura, el cual se está investigando y se inició sumario administrativo”, dijo el general Jean Camus, jefe de Zona Santiago.