La tarde del pasado domingo una niña de 12 años murió luego de ser atropellada por un conductor que no respetó el paso de peatones por el que transitaba.

Según los vecinos, el accidente ocurrió cerca de las 7 de la tarde en un paso de peatones por el que iban cruzando tres personas: una adulta acompañada de un menor de 14 años y la niña de 12, quien volvía a su casa luego de comprar unas bebidas.

Tras el impacto, el conductor se dio cuenta de lo que había hecho y, en lugar de parar, huyó rápidamente en un vehículo blanco.

La información que se maneja hasta el momento, tras consultar a los vecinos del sector, es que el conductor adelantó a otro vehículo, que había reducido su velocidad para dejar pasar a las personas por el paso de peatones.

Por ahora, la investigación continúa para dar con el paradero del responsable de este hecho, quien sería una persona del sector que no habría salido de la zona, según se rumorea entre los vecinos, que también denuncian que los conductores cometen imprudencias constantemente, además de no respetar la velocidad, y que faltan señaléticas en las calles. Según ellos, no es la primera vez que se registra un accidente de este tipo.

“Faltan señaléticas, lomos de toro, paso de cebra bien demarcado… Se lamenta que como autoridades tengamos que siempre estar reaccionando a lo que pasó, o sea, teníamos que esperar que pasara este accidente para poder reaccionar y ver la forma de solucionar las cosas”, señaló el alcalde de San José de Maipo.