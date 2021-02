La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo durante la tarde del martes a la mamá de Melissa Chávez, la niña de 12 años que fue encontrada muerta en noviembre pasado tras un incendio en su casa, en el sector de la Villa Talinay, en la región de Coquimbo.

Mirta Ardiles, progenitora de la menor, fue aprehendida por su presunta participación en el delito de “parricidio e incendio”.

El siniestro ocurrió durante la mañana del 26 de noviembre, pasadas las 11:00 horas. La menor residía junto a su mamá, su padastro Luis Santander y un hermano de siete años.

La muerte de Melissa, la única miembro de la familia que fue encontrada al interior del domicilio ese día, se atribuyó inicialmente a asfixia producto del incendio. Tras las pericias al cuerpo, sin embargo, se descubrió que presentaba un golpe en la cabeza y heridas cortopunzantes.

El fuego, indica la investigación, se habría iniciado de forma intencional para encubrir el homicidio.

En una conversación con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión en diciembre de 2020, Mirta Ardiles decía: “quién pudo haberle hecho tanto daño a mi hija, no me deja vivir. ¿Quién fue tan malo? Para mí es un animal, no un ser humano. Haberse ensañado tanto con mi hija, no lo logro comprender”.

Ardiles pasará este miércoles a control de detención en el Juzgado de Garantía de Coquimbo.