El próximo martes se cumple un mes de la desaparición de Guadalupe Oyarzún. La búsqueda de equipos especializados en el sector de la Reserva Nacional de Magallanes continúa para encontrar a esta mujer de 54 años. Esta semana fueron hallados sus guantes, botas y otros elementos en el sector en el que supuestamente se le perdió el rastro cuando iba con su marido, quien fue la última persona que la vio con vida. “Yo hablé con él solamente cuando mi hermana se perdió el día domingo. Ese día yo le pregunté qué había pasado con mi hermana, que a dónde había quedado. Y él me dijo que se venían hacia la casa y de repente ella se desapareció. Dijo ‘ahí hay un barranco y pienso que pudo haber caído ahí la Lupe’. Yo le dije ‘¿y tú no volviste a buscarla? ¿no la llamaste?’. Me dijo ‘no, yo me vine para acá’”, afirmó Rosa Piffaut, familiar de la víctima.