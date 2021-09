En prisión preventiva quedó un empresario que extorsionaba mujeres luego de apropiarse de sus correos y cuentas de redes sociales. Buscaba jóvenes influencers ofreciendo desayunos como canjes y luego, con una identidad falsa, las amenazaba con publicar sus fotos privadas. Un total de 25 mujeres fueron víctimas de este verdadero criminal de las redes sociales. Para Angie, todo comenzó con una invitación por Instagram. “Tenía 6 mil seguidores, él me ofrece un canje por un cumpleaños y yo no tenía idea quién era, sólo me dicen que si yo quiero recibir el desayuno tenía que llenar mis datos en una página. Y como a los 3 días me hackearon el Instagram”, relató. Camila también dio sus datos. En un par de días ambas notaron que sus cuentas habían sido hackeadas, pero ese no era el problema mayor. “Quise recuperarla, pero no pude. Esta persona lo que quería eran 4 fotos mías desnuda”, reveló.