Por la mañana de este martes 14 de septiembre, el actor nacional Cristián de la Fuente, presentó una querella criminal luego de ser vinculado en el caso que investiga a personas ligadas con una red organizada encargada de sustraer joyas y relojes de alta gama en el extranjero.

Las indagatorias lideradas por el Ministerio Público, contempla los delitos de contrabando, lavado de activos y receptación, y actualmente se mantiene como causa reservada, por lo tanto, cualquier tipo de información o dato relacionado al caso no puede ser dado a conocer de manera pública.

Ciper Chile, mediante un reportaje, reveló que Marco Antonio López, popularmente conocido como Parived, pareja de la comunicadora Tonka Tomicic, sería una de las personas involucradas en la investigación. Según indican, habría comprado tres relojes de marca Rolex, cuyos precios van desde $4,5 hasta $70 millones.

En ese sentido, el presunto implicado emitió una declaración desmintiendo la información, negando tajantemente su vinculación con los delitos.

En esa misma línea, el caso supuestamente había implicado a otro personaje de renombre popular: El actor Cristián de la Fuente. Lo anterior, expuesto en una publicación del medio La Red el pasado 8 de septiembre, donde aseguraron que el actor habría comprado relojes de lujo ligados al grupo delictivo “según fuentes de fiscalía”.

En ese entonces, al ser consultado por CHV Noticias, Cristián de la Fuente envió un comunicado en que señaló que no ha recibido ninguna citación ni comunicación del Ministerio Público vinculada a esta u otra investigación penal. “Tampoco he estado involucrado en la compra de relojes u otras especies robadas, como refiere la nota de La Red“, indicó.

“Debido a lo anterior, el día de hoy presenté ante el Director Ejecutivo de La Red una solicitud formal para que rectifique y aclare a la brevedad la información publicada por este medio, cuya fuente desconozco por completo”, reveló el actor en ese entonces.

La querella y sus impresiones

Dado los antecedentes y según la información confirmada por Publimetro directamente con el actor, la acción judicial presentada fue en contra de La Red y, en específico, de su director ejecutivo Víctor Gutiérrez Prieto, por “infringir las disposiciones de la ley de prensa y ejercicio del periodismo”.

Cristián de la Fuente explicó al mismo medio citado su relación con la venta de los relojes, asegurando que lo único que había hecho era vender dos relojes de su propiedad a la animadora Tonka Tomicic, por intermedio de Daniel Goñi.

“Hace más de un año me contacté con el señor Goñi, a quien conocí cuando él trabajaba en una joyería de la ciudad para encargarle la venta de dos relojes de mi propiedad que no podía usar ya que actualmente tengo un acuerdo con otra marca de relojes. Al poco tiempo me comentó que tenía una cliente que estaba interesada en comprar los relojes. Me transmitió las condiciones de la venta, las que acepté. Esa es toda mi relación con el señor Goñi y con su clienta”, dijo.

Con respecto a la compradora por medio de Daniel Goñi, explicó que según lo que le informó el intermediario, “los relojes los quería Tonka. Se los pasé y me entregó los cheques de la cuenta de Tonka“.

Finalmente aseguró que el Ministerio Público no lo ha contactado y que la primera sensación que siente es de impotencia. “Es muy doloroso que te involucren en un caso tan grave como este. Tener que soportar ataques en las redes sociales por personas que hacen eco de la noticia que publica un medio de comunicación, y que inmediatamente replicaron otros medios, sin antes preguntar nada. Manchar mi nombre gratuitamente, y sobre todo ver cómo esto afecta a mí esposa y especialmente a mi hija, es muy triste”, concluyó.