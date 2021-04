En conversación con CHV Noticias y CNN Chile, la psicóloga forense Margarita Rojo y el ex fiscal José Antonio Villalobos abordaron la filtración de la autopsia de Tomás Bravo, niño de tres años que fue encontrado muerto tras 9 días de búsqueda en la localidad de Caripilún. El ex persecutor afirmó que “seguimos en un mar de dudas”, ya que hoy día existe “un conflicto del Ministerio Público con el SML, donde se obtuvo un resultado que no se condice para nada con la tesis inicial de la fiscalía”. Por otra parte, Rojo indicó: “lamento mucho que se sepan informes de una manera no formal”, pero llamó a la “mesura” porque todavía existen pericias que están siendo investigadas.