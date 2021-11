El homicidio de la subinspectora Valeria Vivanco Caru durante un operativo de la PDI en La Granja, ha sufrido diferentes vuelcos que dieron paso a la formalización de un colega de la joven, quien también participó en el procedimiento que buscaba dar con el paradero de los sospechosos de otro crimen sucedido esa madrugada en Puente Alto.

Leonel Contreras, funcionario actualmente suspendido de sus labores e imputado por el delito, fue quien habría bajado del automóvil institucional junto a Vivanco para encarar a los ocupantes de otro vehículo que eran apuntados como presuntos autores del delito investigado. A partir de allí, se generaron versiones cruzadas en relación al disparo que le quitó la vida a la subinspectora de 25 años.

En un comienzo, los sospechosos fueron los ocupantes del auto controlado en el operativo, quienes se dieron a la fuga del lugar. Fueron detenidos y dejados en prisión preventiva, todo mientras aseguraban su inocencia.

Pero no pasaría mucho tiempo hasta que el Ministerio Público descubriera los cabos sueltos que dieron paso al sumario y suspensión de los detectives que fueron parte del controversial procedimiento. Rastros de pólvora en las manos y peritajes que dilucidaron el origen de la bala, fueron suficientes para que el juicio tomara otro curso y ahora tenga como imputado a Contreras, funcionario de la PDI que se mantiene en prisión preventiva por el delito de homicidio.

Cronología del caso Vivanco

Domingo 13 de junio 2021: Todo comenzó a eso de las 16:15 horas con el intento de un control vehicular en la población Santo Tomás de La Pintana. Había una investigación que vinculaba a este automóvil a un asesinato contra una joven de 21 años ocurrido la noche del sábado en Puente Alto.

En esa instancia, el subcomisario Felipe Gallardo Araya, la subinspectora María Norambuena Urra, el detective Leonel Contreras y la subinspectora Vivanco, fueron los responsables de seguir a los ocupantes del auto y posteriormente realizar un control.

Habría sido entonces que, según antecedentes aportados por el fiscal Christian Toledo, tanto Contreras como Vivanco descendieron de su vehículo para proceder y finamente los individuos investigados se dieron a la fuga.

Ambos sujetos fueron apuntados como los presuntos autores del disparo fatal que terminó con la vida de la joven de 25 años.

Lunes 14 de junio 2021: Los sospechosos se entregaron de manera voluntaria a la policía por este caso.

Martes 15 de junio 2021: Se realizó en la Escuela de Investigaciones de la PDI el funeral de Valeria Vivanco, instancia de la que fueron parte sus familiares, compañeros de institución, autoridades y el presidente Sebastián Piñera.

Paralelamente se llevó a cabo la formalización contra los dos detenidos, de 19 y 17 años, acusados de ser los autores del crimen. En la audiencia se conocieron antecedentes relevantes para la investigación, como que la subinspectora junto a su equipo realizaban labores encubiertas al momento del ataque, por lo que ella no portaba chaleco antibalas y transitaban en un vehículo sin logos institucionales.

La justicia otorgó la medida cautelar de prisión preventiva para el mayor de edad e internación provisoria en cuanto al menor, y un plazo de investigación de seis meses.

Miércoles 4 de agosto 2021: Fiscalía Sur informó que un peritaje determinó la existencia de rastros de pólvora en las manos de Leonel Contreras, uno de los detectives que participó en el operativo, la que estaría ligada a la que se encontró en el cuerpo de la subinspectora.

A raíz de esto, la PDI inició un sumario administrativo y detectives de la PDI que fueron parte del operativo fueron suspendidos de sus labores. Por lo mismo, el Ministerio Público inició una causa por supuesta obstrucción a la investigación.

A partir de peritajes científicos solicitados por el fiscal jefe de Delitos Violentos de la Fiscalía Sur, Christian Toledo, se determinó que es necesario realizar una reconstitución de escena en el sitio del suceso a cargo de Carabineros.

Lunes 9 de agosto 2021: Reconstitución de escena en calle Las Parcelas con Avenida Santo Tomás. Los tres detectives que estuvieron en el operativo, así como los dos detenidos por el suceso y testigos.

Junto a ellos estuvo el fiscal jefe de Delitos Violentos, Christian Toledo, y fiscal jefe de Alta Complejidad, Alex Correz. Además estuvieron presentes los abogados de ambas partes.

En dicha jornada, la familia de la subinspectora Vivanco apuntó a una eventual traición de la PDI.”Aquí hay un arma de la institución que mató a mi hija y ocultaron información, la disfrazaron, entorpecieron toda la investigación, la demoraron, y eso no se lo merece una oficial de la policía”, señaló entonces Miguel Vivanco.

Asimismo, la hermana de la subinspectora, Daniela Vivanco, aseveró que lo ocurrido “es una vergüenza nacional, un asco. Mi hermana murió en manos de su propio compañero. Él fue al funeral, abrazó a mi hermano, esto es un asco“.

Martes 10 de agosto 2021: El Tribunal aceptó la solicitud de la Fiscalía Sur para modificar las medidas cautelares de los imputados privados de libertad por la muerte de la subinspectora de la PDI, Valeria Vivanco, quedando ambos con arraigo nacional. El de 19 años quedó también con firma mensual, y el de 17 con sujeción al Sename.

Sumado a lo anterior, el director general de la institución, Sergio Muñoz, removió a Jorge Márquez de la jefatura de la Brigada de Homicidios Metropolitana. En su lugar asumió el subprefecto Víctor Ruiz, que cumplía funciones como jefe de la Brigada de Homicidios Sur.

Jueves 12 de agosto 2021: En entrevista exclusiva con CHV Noticias, Marcial Lagos, abogado del detective Leonel Contreras, afirmó que su representado tiene 21 años y que lleva solamente seis meses en la institución.

“Me dice que no hay ningún pacto con nadie. Él nunca se había enterado que la bala no salió de los imputados. Por lo tanto, no hay posibilidad de que entre los tres se pusieran de acuerdo para ocultar el hecho. El Ministerio Público está en un error”, comentó el abogado.

Además, Lagos argumentó que “es imposible que él haya tenido blanco con Valeria de frente ni de atrás, es imposible, siempre estuvo de costado”.

Viernes 13 de agosto 2021: Según indicó el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, un peritaje balístico realizado por al menos tres peritos investigativos de la institución, confirmaron que el disparo recibido por Vivanco fue realizado desde un armamento policial.

Martes 31 de agosto 2021: El abogado Marcial Lagos, representante de Leonel Contreras, detective suspendido en el caso de la muerte de Valeria Vivanco, confirmó que la audiencia de toma de declaraciones ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, llevada a cabo por la Fiscalía, quedó sin efecto.

En conversación con CHV Noticias, Lagos aclaró que fueron ellos los que solicitaron que su representado declarara la semana pasada y no el miércoles 1 de septiembre, como estaba presupuestado en un principio.

La petición, dijo el abogado, fue aceptada por el persecutor Cristian Toledo, quien está a cargo de la investigación.

Jueves 16 de septiembre 2021: Familiares de la subinspectora Valeria Vivanco se manifestaron en el centro de Santiago exigiendo justicia por el caso. Los asistentes se juntaron en la Alameda, a la altura del cerro Santa Lucía, y marcharon hasta el cuartel general de la PDI, ubicado en calle General Mackenna. En ese lugar, realizaron un minuto de silencio.

Jueves 4 de noviembre 2021: La Fiscalía Sur de la Región Metropolitana informó la detención y próxima formalización del funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) Leonel Contreras, por el homicidio de la subinspectora Valeria Vivanco Caru.

Viernes 5 de noviembre 2021: Se llevó a cabo la audiencia de formalización de Leonel Contreras, instancia en que se determinó su prisión preventiva durante los seis meses que dure la investigación.