Un hombre de 82 años, solamente con una silla, repelió a golpes a los delincuentes que le realizaron una encerrona a su nieto en las afueras de su casa en Estación Central. La banda delictual finalmente se llevó una paliza, y de acuerdo con el relato de los afectados, correspondían jóvenes no mayores de 17 años. Asimismo, Miguel, el protagonista del video, declaró a CHV Noticias que “siempre pasa la misma cosa, entonces nadie quiere encararlos (…). Uno no puede entregar la cuestión de buenas a primeras”. “A la pistola no le tengo miedo, le tengo más miedo al cuchillo”, agregó. Sin embargo, autoridades recomiendan bajo ningún caso enfrentarse a delincuentes para así evitar desenlaces lamentables. Algo que afortunadamente no ocurrió en este caso. Así lo planteó el nieto de este valiente hombre, quien aseguró que su actuar fue “arriesgado por un lado, pero por otro fue la mejor decisión porque no se las llevó pelada la persona que intentó hacer el robo”. Uno de los delincuentes fue atrapado y golpeado por las víctimas, pero para escapar le bajó los pantalones del conductor del auto y así huir. De esa manera, los delincuentes escaparon sin robar el auto y dejaron abandonada una camioneta en la que llegaron. Incluso Miguel detalló que uno de los antisociales “me quiso encarar, pero yo ya estaba con la indiá“.