Un millonario robo de al menos 100 celulares tipo iPhone se produjo durante horas de la tarde de este martes 11 de enero en una sucursal de Entel ubicada en el Mall Arauco Express de la comuna de Maipú. Según la información entregada por la Fiscalía, cinco delincuentes, algunos armados, intimidaron al guardia y a los trabajadores, para luego sustraer los productos avaluados en 120 millones de pesos. Hasta ahora, no se sabe nada del paraderos de los sujetos, ya que huyeron de manera inmediata del lugar. La Policía de Investigación ya inició la investigación para dar con los responsables. Es relevante consignar que no hubo lesionados, pero según denuncian los locatarios, no es la primera vez que ocurre una situación como esta.