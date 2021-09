Miembros de un Club de Motoqueros de Estación Central denuncian que un grupo de personas entraron armados a su propiedad para que les devolvieran una pelota de fútbol. El denunciante aseguró que los responsables serían funcionarios de la Policía de Investigaciones. “Es un abuso de poder enorme, ellos me hicieron un forcejeo, me tomaron del cuello, me tiraron al suelo y me redujeron”, es parte del relato lleno de angustia por el confuso y violento incidente ocurrido el pasado miércoles. Eran cerca de las 17 horas cuando una decena de personas, vestidas con tenida deportiva entraron violentamente a la propiedad ubicada en Estación Central, una de ellas portaba una pistola. El hecho fue denunciado ante Carabineros, quienes pusieron los antecedentes ante la Fiscalía Centro Norte, que determinó una medida de protección de 20 días en favor de los denunciantes. Desde la PDI, aseguraron que se instruyó un sumario administrativo con el propósito de establecer los hechos.