Durante la noche de este lunes se informó sobre el robo de 40 dosis de la vacuna Sinovac contra el COVID-19 en la ciudad de Curicó, Región del Maule. El hecho fue denunciado por funcionarios del Cesfam Miguel Arenas en el sector Los Aromos, procediendo a una investigación por parte de la PDI.

El alcalde Javier Muñoz lamentó lo ocurrido, asegurando que esto “lo único que hace es provocar un daño a la comunidad, a los equipos que se han esforzado por desarrollar un proceso limpio que hasta el momento estaba impecable (…), y por otro lado también un daño a la fe pública y a los propios usuarios“.

Destacó además que “una vacuna de estas características que pierde la cadena de frío, que es lo más probable que haya ocurrido, hoy día está completamente inservible”, agregando que no hay nada que justifique una situación como la registrada.

Por otra parte, el gobernador de la provincia de Curicó, Roberto González, declaró que “como gobierno lamentamos que se hayan perdido y extraviado 40 vacunas desde el Cesfam en la comuna de Curicó”, informando que la denuncia fue por delito de hurto agravado.

“Es un hecho que lamentamos y condenamos fuertemente como gobierno. Y como gobierno garantizamos que el proceso de vacunación seguirá adelante”, enfatizó González.

Asimismo, el subprefecto Gino Gutiérrez, jefe de la prefectura provincial Curicó, indicó que la Brigada de Robos está realizando las pericias pertinentes en el caso, destacando que los peritos del Laboratorio de Criminalística se han sumado al caso para buscar huellas de los responsables.

Por último señaló que “las vacunas, como es sabido, tienen tres requisitos: son voluntarias, distribuidas por la autoridad y no tienen costo. Si ustedes logran saber o ver que alguien va generar otra instancia, obviamente no es. Además han perdido su cadena de frío, por lo mismo no debería estar activa y se desconoce si podrían provocar algún daño. El llamado es a informar cualquier antecedente al 134 de la PDI“.