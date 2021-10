Se suben a sanitizar y dar alcohol gel a los pasajeros, una actividad no autorizada que se ha visto en varias estaciones de Metro y que tienen en alerta a la población. Las alarmas se encendieron luego que se viralizó un video que advierte de un presunto método para robar a las mujeres en el transporte público. La situación aún no ha sido denunciada a la policía. “No cualquier persona extraña te agarra la mano y te pone una sustancia pegajosa”, indican las afectadas. Desde Metro señalaron que quienes suben a sanitizar no están autorizados ya que ellos cuentan con sus propios métodos de limpieza.