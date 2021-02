La localidad de Lebu, Región del Biobío, está conmocionada con la desaparición de un Tomás Bravo, niño de tres años, quien fue visto por última vez durante la jornada de ayer miércoles en la tarde.

Actualmente se realiza un búsqueda que se ha extendido por más de 12 horas. De acuerdo al relato de su madre, Estefanía Gutiérrez, el menor se perdió cerca de las 20:30 horas.

“Él salió con mi tío, el hermano de mamá a buscar a la vacas, porque nosotros vivimos en un sector rural y cuando venían de vuelta a mi tío se le escapan las vacas y le dice ‘espera aquí un ratito’ y cuando volvió ya no estaba”, contó en Contigo en la Mañana la madre.

“Supuestamente son cinco minutos, pero yo creo que fueron más y de ahí fue la última vez que hubo contacto con él. Yo me vine a enterar a los 10 minutos después, porque él llamó a mi hermana y ella no me daba la noticia”

Dice que el niño quedó cerca de la carretera, en un sector es muy transitado, no hay indicios de ropa. “Creo que a mi hijo alguien lo encontró en la calle… puede existir esa posibilidad. Nadie lo ha pillado. Si lo ven por favor pido que me avisen”, lamentó.

El niño vestía chaleco naranjo, pantalón azul y zapatillas.