Daniela Villena, vecina y testigo de la balacera ocurrida en Maipú, realizó un enfático llamado a las “autoridades de la comuna, en especial a la alcaldesa” por la inseguridad percibida en la zona afectada, ubicada en la intercesión de Pajaritos con 5 de abril.

“Vivimos la delincuencia a diario, se han visto en los noticiero todas las balaceras en el sector 3 poniente”, dijo.

Sin embargo, también hizo énfasis en su caso personal. Contó que “soy madre de una niña abusada sexualmente, hace un año y medio busco al fiscal Juan Pablo Diaz Silva para que me conceda una entrevista y me cierre la carpeta” del delito ocurrido en contra la menor de edad.

“Maipú es tierra de nadie, si tú no tienes plata acá, los fiscales no se mueven. Acá no hay autoridades competentes”, aseguró.

Continuando con su caso, Daniela aseguró que el padre de su hija “está libre porque una jueza dijo que él no era un peligro para la sociedad”, mientras que “el fiscal tiene la carpeta de mi hija hace un año en su oficina y se niega a las entrevistas”.

“Si tú haces todo como corresponde, por qué tengo que venir acá a la tele, esperar que hayan balaceras en mi comuna, que estén todos los medios para que el fiscal diga ‘ah verdad que tengo la carpeta de esta niña que esta esperando justicia'”, dijo la vecina de Maipú.

“Estamos chatos con esta inoperancia y discrepancia de las autoridades de la comuna”, destacó. “Vivo 20 años en Maipú y en mi vida la había visto tan abandonada”.

Por otra parte, y en cuanto al tiroteo, declaró que “no es sorpresivo”. Apuntó a un presunto “ajuste de cuentas porque lo que pasa aquí abajo, repercute en toda la comuna”, refiriéndose a los conflictos armados que se han observado en la Villa San Luis, según relató.

“¿Hasta cuándo la justicia y todas las entidades gubernamentales que tienen que parar esto hacen oídos sordos? ¿Porque somos precarizados? ¿Porque estamos vulnerados? ¿Porque no tenemos los medios?”, emplazó. “Hay gente que se saca la chucha para salir del populismo pero la delincuencia y el desdén de las autoridades no nos permite”, sentenció.