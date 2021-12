Durante la tarde de este martes, los padres de Valentina Orellana, adolescente de 14 años que murió por el disparo de un policía en Estados Unidos, realizaron una conferencia de prensa para referirse a los hechos y exigir justicia por el fallecimiento.

“Mi nombre es Juan Pablo, papá biológico de Valentina Orellana. Estoy realmente destrozado, consternado. Cuando mi señora me llama el 23 de diciembre en la noche indicando que mi hija había sido asesinada por la policía de los Ángeles se me vino el mundo encima cuando escuche esa noticia. No tengo palabras para describir el desgarrador momento que estoy pasando, sobretodo en estas fechas tan especiales donde mi hija me había pedido regalos que no pude abrir con ella, sino que guardarlos para entregarlos en su tumba“, dijo el padre en un punto de prensa desde Estados Unidos.

“Realmente estoy desgarrado no puedo dormir en las noches, se me repiten los sueños con ella. Lo único que quería era ser ciudadana americana, yo le dije vámonos de este país, me dijo no papá este país es el más seguro del mundo, el país de las oportunidades. Y ahora lo ven ustedes, mi hija muerta por el Estado, y por estos asesinos de Estados Unidos. Mi hija vino a encontrar la muerte. Realmente Valentina era especial, era un ángel que no era para este mundo”, añadió.

Con respecto a su vida personal, el padre de la víctima contó que había conversado con ella hace un día atrás. Había salido de vacaciones, estaba contenta y feliz porque había aprobado todos los ramos con excelencia.

“Del colegio le mandaron cartas de felicitaciones por su rendimiento. Era una alumna esforzada, lo único que quería era estudiar robótica, se estaba preparando. Además yo me venía en dos semanas más a vivir con ella para acá. Tenía pasajes, tenía todo vendido en Santiago de Chile. Realmente ojalá que nadie pase por esto de ustedes que son padres. Es realmente una pesadilla, todos los días acordarnos de ella, ver como todos los niños celebraron la navidad, y nosotros mirando su pieza, ver como todo el mundo esperará el año nuevo. Se nos vino el mundo abajo“, señaló.

“Nos habíamos preparado para ir a ver a los Ángeles Lakers de los cuales era fanática, a un recital que también le gustaba y lamentablemente por el actuar negligente de un policía de esta ciudad ya no lo podrá hacer. Ella siempre dijo que EE.UU era el país de los sueños. El único sueño concreto es ahora dejarla bajo tierra. No habrá palabra que consuele este momento para nosotros. Este regalo, ella lo pidió. Llegó el día después que la mataron. Lo abrimos, no sabíamos que había pedido una patineta para irse a su colegio. Está nuevo, sin abrir. Ahora lo dejaré en su tumba para que pueda patinar con los ángeles”, dijo entre lágrimas.

“Es todo lo que puedo decir. Lo único que quiero es que se haga justicia para mi hija. No descansaré hasta el último día hasta que estén todos los criminales en la cárcel. Uno por uno van a caer. Eso se lo prometí a mi hija”, advirtió.

Las palabras de la madre

Por su parte, Soledad Peralta, madre de Valentina, afirmó que la pequeña estaba llena de alegría y que tenía grandes sueños para su futuro, no obstante, recordó el trágico momento de su muerte. “Estábamos en un probador de ropa. Escuchamos gritos. Nos sentamos abrazadas rezando. Cuando algo impactó a mi hija, nos lanzó al piso y murió en mis brazos. No pude hacer nada. Ver a tu hijo morir en tus brazos es el dolor más profundo que un ser puede imaginar. Ahora nuestro dulce ángel se ha ido para siempre. Hija mía te amo”, sostuvo.

Con respecto a la materia judicial, destacar que la investigación fue encargada por la policía de los Ángeles para determinar los antecedentes y las responsabilidad con relación al actuar del policía que disparó. Finalmente detallar que los abogados querellantes fueron parte de la causa del asesinato por asfixia de George Floyd, caso emblemático de violencia policial en el mundo que culminó con la sentencia a 22 años de prisión para el responsable.