A eso de las 11:00 horas de este domingo comenzó el velorio de Catalina Torres, trabajadora que murió tras ser atacada por un tigre en el zoológico Parque Safari de Rancagua.

La actividad se desarrolló en la Parroquia Divino Maestro, en la capital de la Región de O’Higgins, donde llegaron diferentes personas a despedirla y expresar su apoyo a la familia.

Un grupo de vehículos también acompañó a la carroza fúnebre hasta el Cinerario San Alfonso, donde finalmente cremaron el cuerpo de la joven de 21 años.

Cabe mencionar que actualmente la Policía de Investigaciones está estudiando los antecedentes del hecho para determinar si fue un accidente o negligencia.

Por una parte, el gerente del parque, Antonio Rojas, aseguró que “había un grupo que estaba haciendo limpieza de rutina a los portones del recinto de Safari de felinos. Ese portón es electrónico. A este grupo de 3 o 4 personas se les pidió que barrieran gravilla que había sobre el riel para no dificultar el desplazamiento del portón”.

“Había una pareja de muchachos que estaba limpiando ese portón y obviamente estaba abierto, pero todos los animales estaban en sus recintos encerrados con llave”, explicó.

Mientras que familiares y cercanos creen que hubo una falla en los protocolos por parte de la empresa. “Por una negligencia de la empresa hoy día ella está fallecida. Y lógico, no tan sólo Catalina, hoy día hay muchos trabajadores y trabajadoras que mueren en distintas empresas por negligencia”, señaló un persona que asistió al velorio.

Javier Caro, pareja de Carolina y trabajador del recinto, contó que “pedimos ayuda por la radio y no se escuchó a nadie que respondiera. Nosotros tratamos de arreglarlas por nosotros, siendo que no teníamos ningún implemento para defendernos. En la zona de seguridad no había nada”.

“Esto no fue un accidente, fue una negligencia. En ningún momento nos advirtieron que había un tigre suelto”, instó.

El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, también llegó esta mañana a la despedida de la trabajadora y señaló que “tienen que revisarse los protocolos del zoológico, los permisos y esperemos que estoy sea prontamente para tener claridad respecto a la muerte de Catalina”.

Asimismo, el jefe comunal indicó que le ofrecieron asesoría legal a la familia de la víctima. “Esto no puede quedar en la nebulosa, tenemos que saber la verdad con respecto a las responsabilidades de la muerte de Catalina (…) Los permisos municipales estaban en orden, entiendo que el zoológico también tiene permiso de funcionamiento del SAG y de la Seremi de la Salud”.