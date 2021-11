En la jornada de este martes 9 de noviembre, a eso de las 21:00 horas, dos sujetos llegaron hasta la calle Rengifo con Hermanos Carrera, comuna de Maipú, para intentar asaltar y robar un vehículo a una vecina del sector.

Luego que ambos sujetos, aparentemente menores de edad, agredieran a la víctima, vecinos del lugar se percataron de la situación y llegaron de manera inmediata para prestar ayuda a la afectada y enfrentar a los antisociales.

En ese contexto, “los defensores” detuvieron a los delincuentes, y según informaron algunos testigos del lugar, los habrían golpeado y amarrado a un árbol.

Lee también: Alerta en comunidad de La Cisterna: Vecino se pasea con cuchillos en el edificio

Tras 40 minutos desde que se perpetraron los hechos, Carabineros pudo llegar hasta el lugar para proceder a la detención de los implicados.

“Llegaron cuatro tipos por la puerta. Lo único que hice fue pararme sobre la bocina. Los tipos me empezaron a tirar de la camioneta. Me pescaron del pelo y me tiraron al suelo. Entre todos los vecinos salieron y agarraron a dos de los cuatro”, declaró la víctima tras el intento de portonazo.

Una vecina del sector, fue abordada por cuatro jóvenes, mediante la intimidación a vida voz intentaron robarle el vehículo. Los vecinos llegaron de forma inmediata a prestarle auxilio. Detuvieron a dos de los cuatro jóvenes del ilícito. Una vez que Carabineros llegó se encontraban amarrados con unas cuerdas en un árbol”, comunicó el personal policial.

Revisa el hecho aquí